القومي للمرأة يهنئ كمال شاروبيم بتوليه منصب المشرف على أمانة المجالس المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي: هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتور كمال شاروبيم عضو فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية، لتوليه منصب المشرف العام على الأمانة العامة للمجالس المتخصصة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتولي شاروبيم، الإشراف العام على الأمانة العامة للمجالس المتخصصة، مؤكدة أنه قادر على النجاح والتطوير في كل منصب يتولاه، لما يقدمه من جهود مبذولة وعمل مستمر ساعيًا للتطوير نحو مجتمع أفضل متمنية له التوفيق في منصبه الجديد.

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