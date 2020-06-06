القوى العاملة تشكل لجنة لوضع قواعد وآليات للعودة للعمل في القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين.

ونص القرار على قيام مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية في حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين في الفترة القادمة، وطبقا لما يستجد من قرارات حفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين، على أن تصل هذه الرؤية في موعد غايته الاثنين المقبل.

يأتي ذلك في إطار ما تتعرض له البلاد من اجتاح فيرس كورونا، وطبقا لماصدر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحرصا من وزارة القوى العاملة وحفاظا على جميع العاملين بجميع المديريات.