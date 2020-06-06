"المهندسين" تؤكد إصابة النقيب هاني ضاحي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عبدالناصر:
أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، أن الحالة الصحية للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مستقرة، عقب إصابته بفيروس كورونا.
وأضافوا في بيان صحفي، أن ضاحي شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.
وأشارت الهيئة إلى أن نقيب المهندسين، يتابع أعمال النقابة وهو في العزل المنزلي.
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