رئيس السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج العياط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، مزلقان وبرج التشغيل بمحطة العياط لمتابعة حركة مسير القطارات. كما تفقد أعمال تطوير مزلقان محطة العياط وتزويده بمنظومة كاميرات المراقبة والتي نفذها مهندسي الإشارات بمنطقة القاهرة بالجهود الذاتية، دون الاعتماد على شركات خارجية.

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