أخبار مصر | المهندسين: إصابة 19 مهندسا بكورونا و280 حالة اشتباه

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المهندسين: إصابة 19 مهندسا بكورونا و280 حالة اشتباه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

وقال المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين، في تصريح صحفي، إن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابي كورونا، بالإضافة إلي متابعة المهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيرس، مشيرا إلي أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدي لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.

ولفت مغاوري إلي أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم السبت، مؤكده علي حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورنا سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وكشف الأمين العام أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغا من المهندسين حتى الآن وقد تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات التي تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه في الإصابة ومتضررين في عملهم بسبب الجائحة وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر ".

Advertisements

وأضاف إنه بعد فحص الحالات التي تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة اشتباه إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيا بسبب كورونا 21 مهندسا.

وكانت نقابة المهندسين قد خصصت رقم واتس اب 01024123233، والبريد الإلكتروني [email protected] لتلقي شكاوي للمهندسين المتضررين من الفيرسن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: [email protected]

هذا وتتخذ نقابة المهندسين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) والذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

كما يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.