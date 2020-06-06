شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال مصابون بالشلل الدماغي.. الجزائر تجلي 300 عالق بسبب «كورونا» في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت الجزائر على متن خطوطها الجوية نحو 300 عالق من أبنائها في مصر، بينهم 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي، علقوا بعد تعليق رحلات الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك بعد تدخل عدد من البرلمانيين الجزائريين منهم سمير شعابنة ولخضر بن خلاف.

وقال النائب لخضر بن خلاف لـ«المصري اليوم» إن عددا من العالقين تواصلوا معه وتعرف على مشاكلهم، فطرحها على وزير الخارجية الذي تحرك بدوره لإتخاذ الإجراءات لإعادتهم، مشيرا إلى أن دوره البرلماني يكمن في مراقبة أعمال الحكومة ونقل نبض وهموم أبناء الشعب الجزائري.

وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة الجزائرية في القاهرة لـ«المصري اليوم»، إن السلطات المصرية كانت على تواصل دائم مع السفارة لتذليل الصعاب، حتي يتمكن العالقون من العودة إلى الجزائر سواء كانوا مرضى أو طلاب وسائحين، مشيرا إلى أن الأولوية كانت لمرضى الشلل الدماغي وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال أحمد السنوس، رئيس مكتب بريد في ولاية البويرة الجزائرية، وجد طفل مصاب، لـ«المصري اليوم»، إنه اختار مصر لعلاج حفيده بدلا من التوجه إلى أوروبا، بسبب كفاءة وخبرات مراكز العلاج الطبيعي في القاهرة والإسكندرية، مضيفا أن البعض توجه إلى دول أخرى حسب نفقات الدخل.

وأشار «السنوس» إلى أن حفيده، 6 سنوات، أصبح يتحكم في حركة الرأس والأطراف، مشيرا إلى أنه كان يتردد على مصر شهريا قبل ظهور وانتشار «كورونا» نحو 50 طفلا للعلاج، ولولا هذا الفيروس لظلوا في مصر، مضيفا: «كورونا حرمنا من بهجة عيد الفطر ومن قبله طقوس رمضان في مصر».

وقال حمزة منور، أحد أبناء الجالية الجزائرية في مصر، إن العالقين سيتوجهون إلى مطار هواري بومدين، ويمكثون 14 يوما في الحجر الصحي، وستتكفل الدولة بالأطفال المصابين وذويهم في الفنادق، مضيفا أن المرضي تلقوا العلاج على أيدي أطباء يمتلكون الخبرات والحس الإنساني في مصر.

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الجزائر تجلي ٣٠٠ من مواطنيها من مصر

الجزائر تجلي ٣٠٠ من مواطنيها من مصر

الجزائر تجلي ٣٠٠ من مواطنيها من مصر