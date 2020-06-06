شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمات المهندسين»: 19 إصابة بـ«كورونا» و280 حالة اشتباه بين أعضاء النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابي فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس.

وأضاف «مغاوري» في تصريحات صحفية، السبت، أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدي لهذه الأزمة، والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين أكدت في اجتماعها، اليوم، حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورنا سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وكشف أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغًا من المهندسين حتى الآن، مؤكدًا أنه تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات، التي تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه في الإصابة ومتضررين في عملهم بسبب الجائحة، وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر«.

وأشار إلى أنه «بعد فحص الحالات التي تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة اشتباه إصابة بالفيرس، فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيًا بسبب كورونا بلغ 21 مهندسًا».