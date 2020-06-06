شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يكشف حقيقة «زفة الحنطور» بالدقهلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة واقعة إقامة «زفة الحنطور» خلال وقت حظر التجوال بمحافظة الدقهلية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، السبت، إنه على خلفية عرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين بإحدى قرى الدقهلية على عربة «حنطور»، تبين أن الفيديو مصور بقرية «ميت القرشى» دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين، وباستدعاء العريس قرر قيامه باستئجار عربة حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أسرتها، والذى يبعد عن منزله حوالى «60 متر تقريبًا» لتوصيلهما لمنزل الزوجية وذلك قبل موعد الحظر.

وأضاف المصدر أنه باستدعاء مالك الحنطور (مقيم بدائرة مركز ميت غمر) أيد ما جاء بأقوال المذكور، وقيامه بذلك مقابل عائد مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.