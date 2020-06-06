الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدا الأحد على جميع أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة

تشهد جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي طقس حار على بعض الأنحاء، وهذا أمراً طبيعياً بالنسبة لهذا التوقيت من العام، وغد الأحد ستبدأ موجة جديدة من ارتفاع درجة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وسوف نوافيكم في هذا المقال طقس غدا الأحد على محافظات مصر ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات.

طقس غدا الأحد في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الأحد ارتفاعاً شديد في درجات الحرارة، حيث يسود على القاهرة ومحافظات الوجه البحري طقس حار في النهار ، وفي الليل مائل للبرودة، مع الشبورة الخفيفة في الصباح والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس معتدل في النهار مائل للبرودة في الليل، مع نشاط الرياح.

بينما تشهد محافظات الصعيد طقس حار جدا في النهار، وفي الليل يكون الطقس لطيف، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

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مطروح العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 والصغرى 27 درجة.