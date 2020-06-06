شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور ابراهيم علي أستاذ الباثولچيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، الذي وافته المنية بالأمس بمستشفى الأزهر التخصصي بسبب اصابته بمرض كوفيد19، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور السيد رشدي محجوب أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية بسبب اصابته بمرض كوفيد19، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قال إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 46 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور سمير عثمان استشاري النساء والولادة بحلوان، والدكتور أيمن زكي استشاري النساء والولادة، والدكتور محمود خضر جراحة طب القاهرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.

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الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، قال فى وقت سابق، إن الأطباء والفرق الطبية تبذل قصارى جهدها في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه على أرض الواقع فإن لقاءات وزيرة الصحة مع نقابة الأطباء ورئيس مجلس الوزراء هي خطوة إيجابية لتوفير احتياجات الأطباء في المستشفيات وعمل مسحات لهم، وتوفير أماكن عزل للأطباء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن معظم مستشفيات العزل لا يتوافر فيها أماكن عزل للأطباء، وإنما ما تم توفيره هو لجميع الأطقم الطبية، وهو عدد كبير لا يقارن بما جرى توفيره، ونتمنى في الفترة المقبلة أن تهتم وزارة الصحة بتوفير تلك الاحتياجات التي يحتاجها الأطباء، لأنهم يمثلون خط الدفاع الأول، وأوضح أن جميع الأطباء لن يتخلى أحد منهم عن معركته، ولكن حماية الفريق الطبي الآن يجب أن تكون محل الاهتمام الأول بالنسبة للحكومة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأي طبيب يختلط بحالة إيجابية لابد من عمل مسحة له للتأكد من عدم إصابته حفاظًا على سلامته وعلى سلامة زملائه.