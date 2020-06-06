فتوى اليوم.. ما حكم دفع عربون والقول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سأخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى: الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ، وإن كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.

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