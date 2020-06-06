الخليج 365: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وإعلان وزارة الصحة نجاح تجربة حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين، فضلا عن تغطيان رياضية واقتصادية وفنية متنوعة. واقرأ في عدد الغد أيضا.. السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"عقيلة صالح : مبادرة الرئيس السيسى لصالح الدولة الليبية .. وحفتر يثمن دور مصر فى دعم الجيش الليبى فى حربه على الإرهاب السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"عقيلة صالح : مبادرة الرئيس السيسى لصالح الدولة الليبية .. وحفتر يثمن دور مصر فى دعم الجيش الليبى فى حربه على الإرهاب

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نص إعلان القاهرة« لحل الأزمة الليبية"1 وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها.. 2 ً وقف إطالق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020.. 3 استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.. إحياء المسار السياسى واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.. دعم المؤسسة العسكرية.. وإعادة سيطرة الدولة على المؤسسات الوطنية.. قرارات المجلس الرئاسى الجديد بالأغلبية.. تشكيل مجمع انتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب.. كل إقليم يختار ممثال للمجلس الرئاسى والأخير يسمى رئيس الوزراء.. إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية 10 كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.. تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستورى.. المجمع الانتخابى يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.. فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر.. توحيد المؤسسات االقتصادية والنقدية فى شتى أرجاء البلاد نص إعلان القاهرة« لحل الأزمة الليبية"1 وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها.. 2 ً وقف إطالق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020.. 3 استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.. إحياء المسار السياسى واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.. دعم المؤسسة العسكرية.. وإعادة سيطرة الدولة على المؤسسات الوطنية.. قرارات المجلس الرئاسى الجديد بالأغلبية.. تشكيل مجمع انتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب.. كل إقليم يختار ممثال للمجلس الرئاسى والأخير يسمى رئيس الوزراء.. إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية 10 كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.. تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستورى.. المجمع الانتخابى يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.. فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر.. توحيد المؤسسات االقتصادية والنقدية فى شتى أرجاء البلاد

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