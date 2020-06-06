شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب فى بيان دعم لحلول الأزمة الليبية: ندعو القوى الدولية للاضطلاع بمسئوليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان القاهرة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لحل الأزمة الليبية والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها، والعبور بها إلى بر الأمان.

وأكدت التنسيقية دعمها للحل السياسي الذي طرحته المبادرة الليبية المنبثقة عن هذا الإعلان، وما تضمنته من مبادئ في استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية واستقرارها، معربة عن اعتزازها بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبهذه المبادرة التي جاءت برعايتها لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وعودة دولته إلى المجتمع الدولي والعربي إلى جانب شقيقاتها مرة أخرى.

ودعت التنسيقية كافة القوى الدولية والعربية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه وحدة الدولة الليبية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي الشقيق، والقضاء على البؤر الإرهابية؛ مما يعزز أمن واستقرار المنطقة.