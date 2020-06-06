شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 58 ألف كمامة علي الصيدليات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم.

وأضاف المحافظ خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، أن للنقابة دور كبير في تلك المرحلة الهامة والتي تتكاتف فيها جميع الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

أشار المحافظ إلى حرص المحافظة بالكامل على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للنقابة الفرعية للصيادلة بشمال سيناء لتقوم بدورها الحيوي وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف مدن المحافظة بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ نقابة الصيادلة بزيادة عدد الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة في مختلف مدن المحافظة حتي تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خدمًة للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء على دور النقابة في مواجهة انتشار فيروس كورنا ونشر الوعي للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات في شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية.

أضاف الهادي، أن النقابة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بشمال سيناء وفرت عدد 50 ألف كمامة على الصيدليات في مدينة العريش و4500 كمامة على الصيدليات في مدينة بئر العبدو3500 كمامة على الصيدليات في مدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية وبدعم من محافظ شمال سيناء.

بدوره أكد الدكتور معتز بدوي، سكرتير عام النقابة، على الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة في مواقعهم المختلفة في نشر الوعي لدي المواطن السيناوي وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين..مؤكدًا على قيام النقابة بدعم الصيادلة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال تأدية أعمالهم خلال مواجهة فيروس كورنا المستجد.

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أضاف بدوي، أن النقابة بدأت العمل في شمال سيناء عام 1985، حيث تولي رئاسة مجلس النقابة آنذاك الدكتور محمد محمد آدم، ثم الدكتور محمود حمودة، في الفترة من 1991 وحتي 2006، ثم الدكتور حسام رفاعي حتي الدورة الماضية..مشيرًا إلى أن النقابة تقوم بخدمة 1250 صيدليًا من بينهم 1150 صيدليا مقيدًا في عضوية النقابة، بجانب 345 صيدليا يعملون في مديرية الشؤون الصحية.