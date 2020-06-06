شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يلغي اختبارات الدم لاكتشاف «كورونا» والاكتفاء بقياس الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، مساء السبت، اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس «كورونا» المستجد، على القادمين من الخارج فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات، والاكتفاء بقياس درجة حرارة الركاب فقط، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريًا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وأشارت المصادر إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة أي ركاب سوف يتم إجراء الاختبارات له وتحويله على المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس.

وأضافت المصادر أن القرار خطوة مهمة في إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس، وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية، كما أنها خطوة مهمة أيضا للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، كما أنها ستسمح بوصول كل الرحلات لمطار القاهرة الدولي بدلا من الوصول بالمطارات الداخلية والعودة مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي.

كانت سلطة الطيران المدنى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.