شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحجب نتيجة «أولى ثانوي» لطلاب شمال سيناء.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجبت وزارة التربية والتعليم، السبت، نتيجة الصف الأول الثانوي العام لطلبة وطالبات محافظة شمال سيناء، بسبب عدم تمكن الطلاب من أداء مادة الجغرافيا، نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت عن مدن محافظة شمال سيناء خلال اليوم المقرر فيه الامتحان.

وقال حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن حجب نتيجة الصف الأول الثانوي العام مطمئن للطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن «هناك تعديل في النتيجة مراعاة لعدم تمكن الطلاب من أداء امتحان مادة الجغرافيا».

وأضاف «رضوان» أن «وزارة التربية والتعليم ستصدر قرارًا إداريًا خلال ساعات في صالح طلبة وطالبات شمال سيناء»، مشيرًا إلى اهتمام محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة بالموضوع، وإجراء عدد من الاتصالات بوزارة التربية والتعليم وبنائب وزير التربية والتعليم.

وتسبب انقطاع الشبكات في 6 مايو الماضي، في عدم تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء من أداء مادة الجغرافيا الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين بالصف الأول الثانوي العام عدد 2745 طالبًا وطالبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حينها اعتبار الموضوع أمر طارئ وخارج عن إرادة الطلاب، مع اتخاذ عدد من الإجراءات في حفظ حقوق الطلبة والطالبات كاملًا في مادة الجغرافيا.

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