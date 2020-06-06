شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 آلاف كمامة على عمال النظافة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توزيع 10 ألاف كمامة و3600 قفازو سميك على العاملين في منظومة النظافة في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن أعمال التطهير والرش للشوارع والميادين في مواعيد الحظر في جميع المراكز بنطاق المحافظة، وكذلك عمل حملات مكبرة للتطهير والرش في أماكن متعددة يوميا بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ أنه تم توفير المعدات والمطهرات اللازمة لأعمال التطهير، وبلغت كميات المطهرات التي تم توفيرها عن طريق ديوان عام محافظة البحيرة خلال الشهر الماضى 10 طن كلور تركيز 12 %، و5 براميل كلور سعة 50 لتر تركيز 7 ٪، و200 لتر كحول تركيز 70 %، و21850 كمامة طبية، و200 علبة جوانتي لاتكسو وجارى شراء كميات اضافية.

وأضاف «آمنة» أنه تم توفير بوابات تطهير بمبنى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وعدد من معدات الرش التي تم توفيرها عن طريق ديوان عام محافظة البحيرة وبلغت 45 ماكينة رش كبيرة سعة 20 لتر و13 ماكينة رش صغير سعة 16 لتر و12 بخاخة يدوى سعة 5 لتر و17 بخاخة يدوى سعة 2 لتر و3 ماكينات رش سعة 200 لتر.

وأكد المحافظ على الدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة في رفع المخلفات وتطهير الشوارع على مدار ال24 ساعة خاصةً بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والذى لا يقل أهميه عن الدور العظيم الذي تقوم به الأطقم الطبية الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وحماية المواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة لحماية كافة العاملين بمنظومة النظافة ومصانع التدوير من خطر الاصابة بالفيروس.

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