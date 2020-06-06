شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الإدمان في مصر: القاهرة والجيزة الأعلى.. والحشيش الأكثر تعاطيًا بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت «القباج» إن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بلغ 45099 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ14 محافظة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة، بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92.86% بينما بلغت نسبة الإناث 7.14%، وتقدم هذه الخدمات مجانا.

أضافت «القباج»، في تصريحات، السبت، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 32.05%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 17.13%، وذلك لارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

من جهته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 60.05%، في حين يأتي تعاطى الترامادول في المرتبة الثانية بنسبة 49.97%، يليه الهيروين بنسبة 34.05%، والأستروكس والفودو بنسبة 11.88%، بجانب التعاطى المتعدد «تعاطى أكثر من مخدر».

وأشار «عثمان» إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ويزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم والآب، مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 18.01% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنهة، و34.89% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، و31.89% بدأوا من سن 30 وحتى 40 سنة.

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وأضاف «عثمان» أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة «أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية»، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج «ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل».

وأشار «عثمان» إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر انواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطى والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة‪ .‬

وأشار «عثمان» إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يستمر الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع لتقديم كافة الخدمات العلاجية والمشورة في أي وقت، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين حيث يتم تلقى من 200 إلى 250 اتصالا يوميا.

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يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.