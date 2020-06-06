شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف بلدك».. رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية لنشر الوعي بالسياحة الترويحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية رسالة ماجستير عن مشروع «اعرف بلدك» التابع لوزارة الشباب والرياضة، كأحد المشروعات القومية التي تتسق مع استراتيجية رؤية مصر 2030 والتننمية المستدامة، للباحثة نجوان حسني فهمي، مدير المركز الإعلامي للمدينة الشبابية في أبو قير بالاسكندرية، الثلاثاء المقبل.

تضم لجنة مناقشة الرسالة التي تحمل عنوان «دراسة تحليلية لمشروع اعرف بلدك كنشاط ترويحى سياحى بمراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية» الدكتورة سامية حسن حسين، أستاذ متفرغ بقسم الترويح في كلية التربية الرياضية للبنات مشرفا، والدكتورة فاطمة فوزى عبدالرحمن، أستاذ متفرغ بقسم الترويح في الكلية مناقشاً، والدكتورة هبة محمد سعيد، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية في كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية مناقشا.

وأشارت "نجوان" إلى أن رسالتها تناولت قضية هامة وهى الترويج للسياحة الترويحية الذي أصبح ضرورة من ضروريات التنمية المستدامة، والتى تمكن الدولة من مواجهة المنافسات في سوق السياحة الدولية، وبالتالى فان نشر الوعى بالسياحة الترويحية يعتبر جزء لا يتجزأ من خطة التنميه الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتماء والمواطنة، كما أن نشر الوعى بالسياحة الترويحية يعمل على زيادة الطلب على السياحة الداخلية.

وتناولت الباحثة في رسالتها محاور وأبعاد نشر الوعى بالسياحة الترويحية كضرورة من ضروريات التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وهى دور مشروع اعرف بلدك في نشر الوعى بالسياحه الترويحية لدى رواد مراكز الشباب، ودور مشروع اعرف بلدك لتبصرة الشباب بواجباتهم نحو صناعة السياحة ومشروع اعرف بلدك يزيد من الشعور بالانتماء وتعزيز الهوية المصرية من خلال برامج السياحة الترويحية التي ينظمها المشروع لكافة المناطق السياحية بمصر.