شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر على لون بشرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عبر النجم محمد رمضان عن فخره بلون بشرته وبشرة أبنائه بعد تعرضه للتنمر مؤخرًا . وكتب رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت: «أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 31,115

تعافي 8,158

وفيات 1,166

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