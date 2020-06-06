شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع الكمامات: «سحب 15 رخصة بسبب عدم ارتدائها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، جولته بمدينتي السنطة وزفتي، في إطار سلسلة المتابعات اليومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم سحب 15 رخصة من قائدي السيارات لعدم ارتداء الكمامة ومخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما وجه بضرورة التنسيق مع وكيل وزاره الري لتطهير مصرف أمام قرية نهطاي زفتى ومصرف إمام قريه كفر الشرفا السنطة .

وخلال جولته، تفقد المحافظ منافذ بيع الكمامات بالسنطة للمواطنين بأسعار مخفضة وعددها 2 منفذ تابعين لحزب مستقبل وطن، وعدد 1 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.