شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الأدوية على 5199 من المخالطين لمرضى «كورونا» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، عن توزيع الأدوية اللازمة لعدد 1039 حالة ليصل الاجمالي إلى 5199 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، على مدار أسبوع كامل بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

كما كشف محافظ بني سويف عن قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين في المنازل، بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود تضمنت التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.

جاء ذلك على هامش متابعة محافظ بني سويف للجهود المبذولة في تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا والاشتباه، بجانب متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة التي تتطلب دخول المستشفيات، وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلي، والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة.

توزيع الأدوية على 5199 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف

توزيع الأدوية على 5199 من المخالطين لحالات كورونا فى بنى سويف