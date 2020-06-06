شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب 10 آلاف مقهى بالإسكندرية يطالبون رئيس الوزراء بالسماح بـ«التيك واي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البورى متولى رئيس شعبة أصحاب المقاهى في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أصحاب 10 آلاف مقهى مسجل رسميا في الغرفة التجارية ولديهم سجلات تجارية يعانون أزمة مادية طاحنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي لأجل غير مسمى منذ 17 مارس الماضى أي ما يقرب من 80 يوماً.

وأشار إلى أن الشعبة عقدت اجتماعاً مساء أمس برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي، في ظل الظروف المصاحبة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبحث تداعيات قرار إغلاق المقاهي لأجل غير مسمى كإجراء احترازي لمواجهة انتشار المرض.

وناقش الاجتماع الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها أصحاب المقاهي جراء أزمة فيروس كورونا وقرار الإغلاق، إضافة إلى بعض الموضوعات التي تخص الشعبة في الوضع الحالي.

وأوضح «البورى» أن المشاركون في الاجتماع خرجوا بعدد من التوصيات من بينها تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر في إمكانية فتح المقاهي وتقديم خدمة «التيك واي»، بدون جلوس أو انتظار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالتباعد الاجتماعي، ووسائل الوقاية اللازمة، مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام التام بالقرار والإجراءات الاحترازية.

كما أكد المجتمعون تقديم مقترح آخر إلى رئيس الوزراء بإمكانية ارجاء تحصيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من ما يستحق خلال فترة التوقف حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن المشاكل التي تواجه أصحاب المقاهي، إضافة إلى التوصيات التي خرج بها الاجتماع.

وقال «البورى» إن الاسكندرية تضم نحو 10 آلاف مقهى رسمى ولديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية فيما يصل عدد المقاهى غير المسجلة قرابة ضعف للمسجل.

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