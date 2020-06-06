شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يتفقد مطابع «السكة الحديد»: ضرورة عمل خطة متكاملة لتسويق أعمالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، السبت، مطابع السكة الحديد بالسبتية للتأكد من انتظام سير العمل بها والتزام العاملين بإجراءات الوقاية المتبعة من قبل الهيئة، حيث تفقد أقسام وورش المطبعة (ورش الطباعة والتوزيع، ورش التجليد والتغليف، ورش الصيانة) وماكينات الطباعة من ماكينات الأوفست وماكينات الجمع الآلي وماكينات طباعة التذاكر، وتابع مراحل إنتاج التذاكر الكرتون والمطبوعات المختلفة ودورة أعمال الماكينات وصولًا للمنتج النهائي.

وأكد رسلان علي العاملين باتخاذ كل التدابير الصناعية والبيئية لإنتاج منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة ووعدهم بتوفير ماكينات حديثة لتوفير احتياجات الهيئة والجهات الخارجية لتنمية إيرادات الهيئة.

وأثناء زيارته، وجه رسلان بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة ورش المطبعة، والاهتمام بترتيب الماكينات وتستيف الكهنة والخردة داخل المطبعة بالكامل، للسماح للعاملين بها بسهولة التحرك وعدم إعاقتهم عن إتمام عملهم.

وشدد رسلان على الاهتمام بمظهر المدخل الخاص بالورشة ليتناسب مع قيمة الهيئة كمرفق عريق يشرف بامتلاكه كل مصري، والتنسيق مع حي الازبكية لإزالة الإشغالات بمدخل المطبعة.

في سياق متصل، وجه رئيس الهيئة المعنيين بعمل برنامج زمني محدد لحصر جميع الأعمال المطلوبة بكل أقسام الورشة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يسمح للعاملين الإنتاج داخل بيئة مهيئة ومجهزة بالإمكانيات الحديثة وداخل مواقع مؤهلة لدفع العاملين وتحفيزهم للعمل والانتاج لتوفير متطلبات الهيئة من مطبوعات وخلافه، ومن ثَمّ فتح مجال بالسوق المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة، على أن يتم البدء في أقرب وقت ممكن.

وأكد رسلان ضرورة عمل خطة متكاملة لتسويق أعمال مطابع السكة الحديد، ولتكن البداية من خلال التسويق للشركات التابعة لوزارة النقل كمرحلة أولى على أن يستتبعها التسويق لأعمال مطابع السكة الحديد للسوق المحلي كخطوة تعظّم من دور الهيئة بمكونات المجتمع المصري وإيراداتها على حد سواء.

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المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مطابع السكة الحديد