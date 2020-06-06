شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مركز شباب أقطية بشمال سيناء تطالب بتغييره إلى «الشهيد منسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء عن تغيير اسم المركز إلى مركز شباب الشهيد العقيد أحمد منسي.

وبحسب بيان للمركز؛ فإن كبار وعواقل وشباب قرية أقطية فوضوا مجلس إدارة المركز شباب لتغيير اسمه لتشابهه مع مركز شباب قاطيه، وتعذر كثير من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضه في نطق الاسم، وتم التواصل مع الجميع وتم اختيار اسم الشهيد البطل أركان حرب العقيد أحمد منسي ليكون اسم المركز، «في خطوة نحو غد مشرق ملئ بالخير والاذدهار حفظ الله الوطن».

وأضاف البيان، أن القرار في انتظار الموافقة من قبل مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء ووزاره الشباب والرياضة بقياده الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.