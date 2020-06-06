شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تنفيذ المشروعات القومية.. ويؤكد: خدمة المواطنين أولوية قصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائبة لمجابهم فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقباله، السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ متابعة تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية التي تتم بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع الأعمال التي تتم، وتحقيق الإنضباط الحكومى، ووضع أليات للقضاء على الفساد والمفسدين وإقالتهم فورا.

وطالب «رحمي» رؤساء المدن والأحياء الجدد بالإهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة لرصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة وازالتها فورا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء وتحويل المعتدين للنيابة العسكرية، والعمل على تطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفه يومية ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة وعدم الازدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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