شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مؤتمر صحفي لعرض إجراءات امتحانات الثانوية العامة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.

وأوضح الوزير، في تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم إجراء بث مباشر للمؤتمر الصحفي للوزارة الساعة الخامسة عصر غد على القنوات المصرية.

وأضاف شوقي أنه سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء الموتمر الصحفي.