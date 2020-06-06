شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك القاهرة تحرر 35 محضر تهرب لكميات من التبغ والشيش والسجائر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافخة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، برئاسة عبدالرازق منصور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة عبدالناصر محمد، وإدارة مباحث التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة العميد محمد المناوي، 35 محضر تهرب جمركي لكميات من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام الماده ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ولائحته التنفيذية لبعض المحلات التجارية بالقاهرة.

وبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام عدة محلات تجارية بالقاهرة بالإتجار في السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الاجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة من: طارق سعيد وحسن فكرى وعبدالله مصطفى ومحمد فؤاد وممدوح رسلان، مديرى الادارات، ومحمد عوض ومحمود الصاوى وعبدالله دسوقى وإسلام سامى وأيمن كمال ومحمد الخولى وأحمد سامى وخالد عويس ومحمد السيد، رؤساء الأقسام، وأحمد زيادة ومحمد عبدالحسيب، مأمورى الضبط، مع وقوة من مباحث الجمارك.

وتم ضبط كمية من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك. وبلغ إجمالي القيمة الجمركية 380 ألف و807 جنيه.