شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2020، ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية. نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم. وفيما يلي نص القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 31,115

تعافي 8,158

وفيات 1,166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.