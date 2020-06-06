شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ هليل تشكر السيسي بعد حصولها على الجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على منح الجنسية المصرية لأسرة مواطن مصري من أبناء مدينة دهب يدعي الشيخ هليل نصر سالم، حيث كان يعيش بلا هوية هو وكامل أسرته منذ أكثر من 25 عاما، وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات الرسمية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم السبت، أبناء الشيخ هليل «الحاصل على الجنسية»، بمكتبه بمدينة طور سيناء، حيث قدم عيد هليل وشقيقة سالم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساعدهم في الحصول على الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة بسبب خطأ غير مقصود.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «لا يفرق بين أبناء سيناء سواء بدوي أو وافد يعيش على أرض مصر وسيناء بصفة خاصة»، موضحا أن تنمية سيناء لا تقتصر على المشروعات التي تجري على أرض المحافظة بل تصل إلى العنصر البشري الذي يعيش ويعمل في سيناء.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التي تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذي تعيش فيه مصر.

وقال عيد هليل نصر سالم: «سعادتنا اليوم لا توصف بقرار رئيس الجمهورية بإعادة الجنسية المصرية لنا مرة أخرى ولأشقائي بعد معاناة استمرت ٢٥ سنة، حرمنا فيها من أبسط الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان كل الاوراق الثبوتية التي تتطلب الجنسية المصرية». وتابع: «لم نصدق ما حدث والفرحة عمت كل أبناء قبلة المزينة بل كل قبائل سيناء».

وقدم أبناء الشيخ هليل الشكر إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية ومحافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة على المجهود الذي بذل من أجل إثبات حقهم في الجنسية المصرية.

وأكدوا أنهم الآن سوف يقومون باستخراج كل الأو اق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد ورخص القيادة وكل ما يتعلق بالجنسية المصرية.

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وقال شقيقة سالم هليل إن قرار الرئيس أعاد الفرحة لنا وحقوقنا بعد معاناة طويلة مع كل الجهات الحكومية لاستخراج شهادة أننا مصريون الأب والجد، وقال إن التنمية التي تتم على أرض سيناء في ظل عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، والآن نستطيع استخراج أوراق لنا ولأسرتنا ونعيش حياة طبيعية وسط أهلنا في جنوب سيناء.