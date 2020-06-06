شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى، رقم 248 لسنة 2020 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية. نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم. Advertisements وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 252 لسنة 2020، بتعيين خالد حسين محمد ألو عليو، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، رئيسًا من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدي محكمة النقض.

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