شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.، مشيرا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بقصر الاتحادية إلى أن "إعلان القاهرة" يأتي في إطار الجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين لحل الأزمة. ونرصد بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا والتي تضمنت 14 محورا.

1- وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.

2- وقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو 2020.

3- استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.

4- احياء المسار السياسي واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.

5- دعم المؤسسة العسكرية وإعادة سيطرة الدولة للمؤسسات الوطنية.

6- قرارات المجلس الرئاسي الجديد بالأغلبية.

7- تشكيل مجمع انتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب.

8- كل إقليم يختار ممثل للمجلس الرئاسي والأخير يسمي رئيس الوزراء.

9- إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية.

10- كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.

11- تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستوري.

12- المجمع الانتخابي يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.

13- فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر بحد أقصى.

14- توحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شتى أرجاء البلاد. 1- وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.2- وقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو 2020.3- استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.4- احياء المسار السياسي واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.5- دعم المؤسسة العسكرية وإعادة سيطرة الدولة للمؤسسات الوطنية.6- قرارات المجلس الرئاسي الجديد بالأغلبية.7- تشكيل مجمع انتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب.8- كل إقليم يختار ممثل للمجلس الرئاسي والأخير يسمي رئيس الوزراء.9- إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية.10- كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.11- تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستوري.12- المجمع الانتخابي يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.13- فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر بحد أقصى.14- توحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شتى أرجاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.