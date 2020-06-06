المستشفيات التعليمية تخصص7 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا وعزلهم وعلاجهم فيه.

واوضحت الهيئة في خطاب موجه الى مديري مستشفيات (احمد ماهر التعليمي - الجمهورية-، المطرية، الساحل ، شبين الكوم، الأحرار، بنها، و سوهاج)، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من اقسام داخلية ورعايات وطوارئ الخ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكده،مع إجراء اي تدخل إضافي لمرضى كورونا مثل جراحات عظام، و جراحات عامة، وولادة الخ فقط لمرضى كورونا.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكافة معايير مكافحة العدوى وحماية الاطقم الطبية والمرضى والبيئة.

وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أعلنت عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الساحل التعليمى بالقاهرة يوم الخميس 5 يونيو، وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن هذه هي ثالث حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية، وأن المريضة دخلت مستشفى الساحل التعليمى وهى من المستشفيات التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الفرز والعزل التابعة للهيئة بالقاهرة.

وأوضح عبد الفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأن الحالة دخلت المستشفى باشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث كانت حرارتها مرتفعة ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى، حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز ويضم : دكتورة النساء د.شرين سامي عبد العاطي ودكتور التخدير د محمد مهنى وميس شيماء محمد تمريض، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.