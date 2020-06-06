شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع مدينة زفتى، فى محافظة الغربية، كارثة، بعد قيام العشرات بتنظيم حفل زفاف لعروسين، فى ظل انتشار فيروس كورونا وبالرغم من التخذيرات. وتقدم الحفل العروسان بعربة "كارتة" يجرها حصان، وقام أهالى العروسين بالتجول داخل شوارع المدينة، كما قاموا بأحضار سيارة نصف نقل أعلاها "دى جى"، وسط حالة من الغضب بين جميع أهالى المدينة الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير.

وكانت مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، شهدت كارثة بعدما أقام عدد كبير من المواطنين زفة عفش عروسة بواسطة سيارات نصف نقل، الأمر الذى ينذر بانتشار فيروس كورونا المستجد، بالرغم من التحذيرات اليومية للدولة، وذلك وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وتجمع مئات الأشخاص فى الزفة وتقدمتهم سيارة محمل عليها دى جى، وطافت الزفة شوارع المدينة، وسط تجاهل تام من الأهالى لحجم الكارثة التى تتعرض لها البلاد، ضاربين بقرارات منع التجمعات والزحام عرض الحائط، وقامت السيدات والشباب بالرقص فى الشارع، وتعطيل حركة المرور .

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وناشد المواطنون محافظ الغربية، ومدير الأمن بضرورة التدخل بمنع مثل هذه التجمعات غير المبررة ومنع الناس من الاختلاط بهذه الأعداد منعًا لنقل وتناقل الأمراض، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة خلال المرحلة الحالية من تفشى فيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19.