شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وجهاً لوجهه بمنطقة حدائق أكتوبر، بسبب السرعة الزائدة وسيرهم في حارة واحده ، مما أدى الى تحطم الجزء الامامي بالكامل في السيارتين وتم نقل المصابين لاحدى المستشفيات بالمنطقة.

كما رصدت عدسة ”الخليج 365” ، خروج “airbags “ من السيارتين ، واوضح شاهد عيان أن السيارتين كانتا تسير بسرعة عالية ولم يستطيع أحدهم تفادي الآخر.

كانت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى بمنطقة حدائق اكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في التكدسات المرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.