شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” المزيد من الأخبار والتقارير الهامة والعاجلة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية كاملة لنتيجة الثانوية العامة للصفين الأول والثاني الثانوي، فضلا عن تطورات الأزمة الليبية، وتأكيد مصر عدم قبول التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، أضافة لتقارير متعددة حول تطور فيروس كورونا حول العالم.

وفيما يلي موجز أخبار مصر الساعة 6 مساءً



السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو 2020 السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو 2020

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من بعد غد الإثنين 8 يونيو 2020.



وزير النقل يوجه قيادات النقل البرى بإعادة الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم وزير النقل يوجه قيادات النقل البرى بإعادة الأردنيين العالقين بمصر لبلادهم

وجه وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر چيت) بدفع عدد 10 حافلات سوبر چيت فاخرة لنقل الأردنيين العالقين بمصر إلى دولة الأردن من محافظة القاهرة والإسكندرية إلى ميناء نويبع.



المستشفيات التعليمية تخصص7 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا المستشفيات التعليمية تخصص7 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا

قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا وعزلهم وعلاجهم فيه.



الأردن يثمن جهود مصر لحل الأزمة الليبية الأردن يثمن جهود مصر لحل الأزمة الليبية

ثمّن الأردن اليوم السبت، الجهود التى تقوم بها مصر لحل الأزمة الليبية والتى أسفرت عن "إعلان القاهرة" الذى جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفاتح السيسى، وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي - في بيان للخارجية اليوم - إن المملكة تثمن الجهود المصرية التي ثمرت "إعلان القاهرة" الذي يشكل إنجازاً مهماً.



كورونا يدخل الجبلاية فى "حسبة برمة".. و4 مقترحات تقرر مصير الموسم الرياضى كورونا يدخل الجبلاية فى "حسبة برمة".. و4 مقترحات تقرر مصير الموسم الرياضى

أربك فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وتسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، جميع حسابات الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى تشتت بين تضارب مطالب الأندية التى استغلت الأزمة فى البحث عن ما يتوافق مع مصالحها، فى تقرير مصير مسابقتي الدوري والكأس بالموسم الجارى من الاستئناف أو الإلغاء، بل ودخل الموسم الجديد أيضاً فى حسبة "برمة"، ومازال الجميع يترقب قرار الدولة فى هذا الصدد والذى ستسفر عنه الأيام المقبلة وأعداد الإصابات بالوباء العالمي.



حكم نهائى.. الإدارية العليا تقضى برفض تجديد جواز سفر أيمن نور حكم نهائى.. الإدارية العليا تقضى برفض تجديد جواز سفر أيمن نور

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.



Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

ابتكر محمود الكومى، طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا، والباحث في مجال الربوتات والأنظمة الذكية، روبوت أطلق عليه اسم "Egy Corona Robot"، وهو عبارة إنسان إلى مخصص لمكافحة فيروس كورونا المستجد للتماشى مع خطة الدولة للتعايش مع الأزمة، مزود بمهام متعددة (كشفية ووقائية) وذكاء اصطناعى وتكنولوچيا (I.O.T).



التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية Advertisements

وكشفت الوزارة أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، مؤكدة أن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى الكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الالكترونية قريباً)



دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ أخذ «بلازما الدم» مِن المتعافين من «فيروس كورونا المستجد» للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك.



الحكومة: إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 6 محافظات الحكومة: إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 6 محافظات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.



التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد

أعلنت وزارة والتعليم والتعليم الفنى، أنه تشير النتائج والتعليمات التى تظهر فى نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية، عن ظروف يجب أن يتم تهنئة الطالب الذين شاركوا فى امتحانات الفصل الدراسى على مشاركتهم في الاختبارات في ظروف مختلفة تماما



"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا "الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك فيديو لسيدة تدعى الحاجة عطيات عمرها 88 سنة تعافت من ڤيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وخرجت من مستشفى العزل بالعجمي.



فيديو.. كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا للخط الساخن 105 لمواجهة كورونا؟ فيديو.. كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا للخط الساخن 105 لمواجهة كورونا؟

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على فيس بوك عن الوظائف الهامة التى يقدمها تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض ليكون بديلا سريعا عن الخط الساخن 105.



السيسى يعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من الحل العسكري.. الرئيس: إعلان القاهرة يشمل وقف إطلاق النار 8 يونيو 2020 وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات.. ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. فيديو السيسى يعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من الحل العسكري.. الرئيس: إعلان القاهرة يشمل وقف إطلاق النار 8 يونيو 2020 وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات.. ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. فيديو

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبيى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبين ، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر للحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".



البحث مستمر عن الدواء.. شركة هندية تبدأ تجارب سريرية على علاج "نباتى" لكورونا.. AQCH دواء لحمى الضنك أثبت كفاءة فى التصدي لكوفيد 19..210 مريضا بـ 12 مركزا لخوض التجربة والنتائج فى أكتوبر.. ومدة العلاج 10 أيام البحث مستمر عن الدواء.. شركة هندية تبدأ تجارب سريرية على علاج "نباتى" لكورونا.. AQCH دواء لحمى الضنك أثبت كفاءة فى التصدي لكوفيد 19..210 مريضا بـ 12 مركزا لخوض التجربة والنتائج فى أكتوبر.. ومدة العلاج 10 أيام

أبحاث وتجارب العلماء لا تنتهي للتوصل لعلاج أو لقاح ضد فيروس كورونا لإنقاذ البشرية، البعض يلجأ لاستخدام أدوية قديمة استخدمت في علاج أمراض أخرى وآخرين يحاولون استحداث عقار جديد ولكن حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح معتمد لفيروس كوقيد 19.



نتيجة أولى وثانية ثانوى.. التعليم: كل من حضر الامتحان فى جميع المواد نجح.. وحجب النتيجة يعنى الغياب عن الاختبار وفرصة أخرى فى سبتمبر المقبل.. الوزارة تعترف: العديد من الطلاب تعاونوا مع بعضهم خلال الامتحانات نتيجة أولى وثانية ثانوى.. التعليم: كل من حضر الامتحان فى جميع المواد نجح.. وحجب النتيجة يعنى الغياب عن الاختبار وفرصة أخرى فى سبتمبر المقبل.. الوزارة تعترف: العديد من الطلاب تعاونوا مع بعضهم خلال الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثانى 2020، ونتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 الترم الثاني، عبر بوابة الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال الدخول على الرابط التالى" https://thaneduone.emis.gov.eg/.