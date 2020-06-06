شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ظهور صفر فى مادة بنتيجة أولى وثانية ثانوى لا تعنى رسوب أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ظهور صفر فى نتيجة إحدى مواد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لا يعنى أن أصحابها قد رسبوا فى هذه المواد ويتوجب عليهم دخول امتحان سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هؤلاء الطلاب حدثت لديهم مشكلة أثناء امتحان هذه المواد وهى أن سيستم الامتحان الإلكترونى قفل عليهم.

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الامتحان من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).

وتعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.

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أعلنت وزارة والتعليم والتعليم الفنى، أنه تشير النتائج والتعليمات التى تظهر فى نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية، عن ظروف يجب أن يتم تهنئة الطالب الذين شاركوا فى امتحانات الفصل الدراسى على مشاركتهم في الاختبارات في ظروف مختلفة تماما



وأوضحت الوزارة : نحن ندرك تمام أن العديد من الطالب تعاونوا مع بعضهم البعض خلال ، ويجب اعتبار هذا نجاحا حتى في الوقت الذي كان فيه الطالب يدرسون عن بعد منخرطين في عملية التعلم والتقييم، وأن النتائج التي تم تحقيقها في امتحانات هذا الفصل الدراسي هي نتائج مختلفة عن تلك التي تم إجرائها سابقآ في الفصول الدراسية، ونتيجة لذلك ، فإننا نركز بشكل أقل على هذة النتائج ، وبالنسبة للطالب الذين بذلوا جهودا صادقة يجب أن يفخروا بأنفسهم بالجهود التي بذلوها والمشاركة الامتحانات.

وكشفت الوزارى أنه سيتم منح فرصة أخري في سبتمبر في المواد التي لم تتمكن من المشاركة فيها، وتشير النقطة السوداء على الشريط فى نتائج الطلاب إلى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.، ويشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله؛ يمكن للطالب التحقق من اداءه في مقابل اداء الطالب على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الدرجة العظمي من 100 والدرجة الصغرة من 0