شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب روسى بمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت السفارة الروسية بالقاهرة، الجهود الرامية التي تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مرحبة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.

ووصفت السفارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - المبادرة المصرية التي أطلقت اليوم بـ"الهامة" لإنهاء الأزمة في ليبيا .

وسبق أن أعلن الرئيس السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقب مباحثاتهم -في وقت سابق اليوم- عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، وتجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة "5+5".