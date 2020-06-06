شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية اليوم السبت، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم : وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا لعدم ثبوت فعاليته التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 45 ألف مريض إدمان مجانا خلال 5 أشهر التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد "التموين" : تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات القوى العاملة: تفعيل كافة برامج التشغيل بالمديريات فى 27 محافظة وزيرة الصحة توقف موكبها بكورنيش الإسكندرية وتقدم نصائح للمواطنين حول كورونا.. صور وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبو قير بالإسكندرية وتشيد بالخدمات الطبية.. صور Advertisements وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت تقل 1222 فردا اليوم صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية من كورونا المترو: يمكن للراكب شراء كمامة من شباك التذاكر بأى محطة بسعر 3 جنيهات القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالى حل 4 آلاف شكوى عمالية وديا خلال 3 شهور بالسعودية إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

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