شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: قواتنا شنت هجوما مضادا على قوات حكومة الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الليبي"، إن قوات الجيش الليبى شنت هجوما مضادا على قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. وأضاف المسماري أن القوات شنت الهجوم المضاد في منطقة الهيشة شرق مصراتة وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع نفذتها مقاتلات "الجيش الليبي". وتابع قائلا إن المقاتلات لازالت تقدم غطاء جويا كثيفا وفي الدعم الناري للقوات البرية، وذلك وفق "روسيا اليوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الليبى: قواتنا شنت هجوما مضادا على قوات حكومة الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.