السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، بمعاقبة المتهم "ع. ص" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر. وأسندت النيابة للمتهم "ع. ص"، وآخرين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب رفع حظر منسوب صدوره لأحد البنوك، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون به تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهره بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

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