"شغلك من بيتك".. مبادرة لتدريب الشباب على العمل الحر عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" هدفها دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا".

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.

ونوّه التقرير إلى أنه في حالة الرغبة في التعرف على شروط الالتحاق بالمنحة والمسارات المتاحة، يرجى الرجوع إلى صفحة المبادرة على موقع الهيئة https://bit.ly/2zJvFBK. وللتسجيل واختيار المسار التدريبي المناسب يرجى زيارة الموقع الخاص بالمبادرة عبر الرابط التالي https://bit.ly/2TT40oI.

وأطلقت الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر، والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر؛ وذلك في إطار السعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر.

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وترتكز المبادرة، كما يقول الوزير، على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بُعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا في سوق العمل، من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة، بالإضافة إلى التدريب الرقمي على مهارات العمل الحُر والذي يساعد المُقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية، وبلغة الاشارة في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وخلق مجتمع دامج لكل فئاته.

ويتمثل المحور الثاني فى الإشراف والتوجيه، ويتضمن إشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات إفتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية، بينما يتضمن المحور الثالث توفير إمتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بُعد بحيث تتضمن المبادرة فرصا لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.

وتستعرض المبادرة، وفقًا للتقرير، عبر موقعها الإلكتروني قصص نجاح لشباب استطاع أن يخطو خطوات مثمرة فى المجال. ولقد بدأ تدريب نحو 30600 شاب على مهارات العمل الحُر على منصة "مهارة تك"، كما بلغ عدد المتدربين على نفس المحتوى بلغة الاشارة نحو 6548 متدربا، فيما بلغ عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة عدد 4688 متقدما حتى الان.

ولفت التقرير أنه للمشاركة فى المبادرة كمتدرب أو خبير أو شريك؛ يرجى زيارة موقع http://freelancingzones.com.أو صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/ITIFreelancingZones.