أخبار مصر | وزيرة الصحة تكلف مدير التأمين الصحي بالإسكندرية بمتابعة "غرفة العمليات"

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء جاء على خلفية زيارة الوزيرة لعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، هي (أبو بو قير، جمال عبد الناصر، كرموز)، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما تشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مديرية الشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزوديها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى، موضحًا أنه سيتم بدء العمل بهذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري، للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضي.

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