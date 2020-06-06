302 جزائري يغادرون القاهرة.. منهم 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران تابعة لشركة الخطوط الجزائرية؛ وعلى متنها 302 جزائري إلى الجزائر، كانوا عالقين بالقاهرة خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، ومنعتهم ظروف توقف الرحلات الجوية من العودة إلى الجزائر.
قالت مصادر بالمطار إن رحلة الخطوط الجزائرية، وصلت المطار قادمةً من الجزائر، فجر اليوم السبت، وعلى متنهما طاقم الضيافة، بينما أقلعت وعلى متنها 302 جزائري ما بين عاملين بالسلك الدبوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية بالقاهرة، و55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي وأسرهم كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم وسط ترحيب واهتمام بالغ بأسر الأطفال الـ55.
وأشارت المصادر إلى أن الأطفال حضروا بصحبة أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج لأحد المستشفيات، والتي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين، حتى تم تحديد موعد لمغادرتهم على إحدى الرحلات الاستثنائية، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفرهم.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت في تصريحات صحفية سابقة، مساء أمس الجمعة، اعتزامها إجلاء عائلات 55 طفلًا مصابًا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبيعي في المستشفيات المصرية التي تعالج هذا النوع من المرض.
وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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