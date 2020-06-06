"فرصتنا رقمية".. مبادرة "الاتصالات" لتعزيز مساهمة الشركات في تنفيذ "التحول الرقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أبرز مبادرات الوزارة يتمثل في مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، وهي المبادرة التي تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي؛ والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.

ولفت طلعت إلى أن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تشرف على تنفيذها "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد؛ وهي: تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصاً تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي تنتهي بتنفيذ أعمال.

وكشف الوزير عن أن المنصة أعلنت في بداية إطلاقها عن 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.