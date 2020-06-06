وزيرة الصحة: مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية تعمل باحترافية لعلاج مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس المستجد بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن سلسلة من الجولات لعدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن الوزيرة أكدت خلال جولتها أن هذه المستشفيات تعمل باحترافية، في خدمة مرضى فيروس كورونا حسب المواصفات العلمية، ووفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة، وتابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، وشددت مجددًا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، كما شددت على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

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وحرصت على الاستماع للمرضى وأسرهم وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كما حرصت الوزيرة خلال الجولة على الاطمئنان على الأطقم الطبية، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشددة على استمرار حماية كافة الأطقم الطبية والتدريب المستمر لهم.

وبحسب البيان، أكدت الأطقم الطبية للوزيرة بذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى لعبور هذه الأزمة، مؤكدين أن زيارات الوزيرة الميدانية هى دعم لهم فى ظل حربهم ضد فيروس كورونا المستجد، وتعطي لهم دفعة قوية للاستمرار في العمل بكامل طاقتهم.

وشددت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بمحافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر مخزون آخر استراتيجي بمخازن الوزارة.