محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وعزلهم وعلاجهم.
وتشمل هذه المستشفيات: أحمد ماهر (الجمهورية)، والمطرية، والساحل، وشبين الكوم، والأحرار، وبنها، وسوهاج.
ووجهت الهيئة في خطابها إلى مديري المستشفيات السبعة، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من أقسام داخلية ورعايات وطوارئ؛ لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة، مع إجراء أي تدخل إضافي لمرضى كورونا مثل جراحات عظام، وجراحات عامة، وولادة لهؤلاء المرضى فقط.
وأكدت ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكافة معايير مكافحة العدوى وحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.