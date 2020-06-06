رئيس الوزراء: مبادرات "الاتصالات" تستهدف بناء الإنسان المصري وتحقيق التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج وفقًا لرؤية استراتيجية تعتمد على ركيزتَين أساسيتين؛ هما تحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.

وأوضح طلعت أنه انطلاقًا من قناعة وزارة الاتصالات بأن الكفاءات الرقمية هي العنصر الفاعل في تسريع عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية؛ أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية في مجالات التكنولوجيا ودعم منظومة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال.