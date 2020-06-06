الأمن العام يضبط 1308 قطعة سلاح وكشف غموض 15 حادثًا جنائيًا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهدف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 56 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي ذات الحملات على مدار أسبوع ضبط 306 قطع سلاح ناري أبرزها "56 بندقية آلية–36 بندقية مششخنة، وغير مششخنة–22 مسدس–192 فردًا محلى الصنع–1178 طلقة مختلفة الأعيرة–1002 قطعة سلاح أبيض" وتأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة (حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق (16) مديرية أمن وتنفيذ 277 ألفًا و266 حكمًا قضائيًا متنوعة.

كما تم ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضموا 26 متهماً، ارتكبوا 28 حادث سرقة متنوعًا، و99 قضية أحداث وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 15 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 22 متهماً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.