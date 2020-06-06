تعزيزاً لسيادة القانون.. الداخلية تواصل تنفيذ إزالة التعديات على الرقعة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

و قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

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أسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمديرية أمن القليوبية، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة، وأسيوط، والجيزة، وبني سويف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.